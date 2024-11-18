Пименов: важно, что ребята отнеслись профессионально к матчу с Брунеем

Бывший российский нападающий Руслан Пименов высказался о прошедшем товарищеском матче между национальными командами России и Брунея (11:0).

«Об игре в матче с Брунеем говорить не стоит. Важнее отметить ребят, что они отнеслись профессионально, несмотря на название соперника. Ну и пришёл полный стадион — это тоже очень приятно. Праздник удался!

Очень тяжело в таких встречах держать концентрацию. Профессионалы играли с полупрофессионалами. Главное — не получить травму и порадовать болельщиков. Молодёжь и вся команда с этим справилась», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.