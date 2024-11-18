Пименов: важно, что ребята отнеслись профессионально к матчу с Брунеем
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Бывший российский нападающий Руслан Пименов высказался о прошедшем товарищеском матче между национальными командами России и Брунея (11:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 28' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Черников – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Об игре в матче с Брунеем говорить не стоит. Важнее отметить ребят, что они отнеслись профессионально, несмотря на название соперника. Ну и пришёл полный стадион — это тоже очень приятно. Праздник удался!
Очень тяжело в таких встречах держать концентрацию. Профессионалы играли с полупрофессионалами. Главное — не получить травму и порадовать болельщиков. Молодёжь и вся команда с этим справилась», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
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