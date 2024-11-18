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Мостовой спрогнозировал, сколько сборная России забьёт в ворота Сирии

Мостовой спрогнозировал, сколько сборная России забьёт в ворота Сирии
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Российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче сборной России с Сирией. Он спрогнозировал, что российская команда забьёт в этой встрече пять-семь голов. Напомним, матч состоится 19 ноября в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Ничего не нужно ждать от этого матча. Я говорил перед матчем с Брунеем: что это такое? И что это за люди? 11 забили и ещё 10 не забили. Сирия в рейтинге ФИФА чуть получше. 5:0 или 7:0 по-любому будет, должно быть. Про Бруней все кричали и через секунду забыли», – приводит слова Александра Мостового Metaratings.

Несколькими днями ранее Россия разгромила Бруней со счётом 11:0.

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