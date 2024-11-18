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Пануччи рассказал, что уговаривал Капелло вызвать Дзюбу в сборную России на ЧМ-2014

Пануччи рассказал, что уговаривал Капелло вызвать Дзюбу в сборную России на ЧМ-2014
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Итальянский специалист Кристиан Пануччи, который с 2012 по 2014 год работал в сборной России, рассказал, что уговаривал главного тренера национальной команды Фабио Капелло вызвать нападающего Артёма Дзюбу на чемпионат мира — 2014.

«Я работал с защитниками, на мне были стратегические действия при угловых. Я очень много общался с Фабио, мы постоянно обсуждали разные моменты. Помню один случай. Перед чемпионатом мира я сказал ему, что Дзюба очень важен для нас и нужно вызвать его на турнир. «Ты босс, решение за тобой, но решение не вызывать его — плохое для сборной», — сказал я. Если вы спросите моё мнение, Дзюба нам бы пригодился на чемпионате», — приводит слова Пануччи «РБ Спорт».

На ЧМ-2014, который проходил в Бразилии, сборная России выступала в одной группе с Южной Кореей, Бельгией и Алжиром. По итогам трёх матчей группового этапа российская национальная команда набрала два очка и не смогла выйти в следующий раунд.

После ухода из сборной России, где 51-летний итальянец входил в тренерский штаб Фабио Капелло, Кристиан Пануччи также работал с «Ливорно», «Тернаной» и возглавлял основную сборную Албании.

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