Булыкин предположил, почему «Динамо» соглашается на матчи с «Амкалом»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о регулярных матчах московского клуба с медиакомандой «Амкал». Накануне эти соперники провели очередную игру. «Динамо» уступило «Амкалу» со счётом 2:3. Булыкин заявил, что не видит пользы от таких встреч. Он допустил, что медиаклуб платит бело-голубым деньги, чтобы подобные игры проводились.

«Стоит ли проводить такие матчи? Не вижу в этом смысла, но если «Динамо» видит, то можно проводить, проигрывать и потом придумывать причины, почему это произошло. Я не вижу особой пользы от таких встреч. Даже футболисты не настраиваются на эти матчи, большой риск плохо сыграть. Выходят селебрити, чтобы просто появиться на поле — мне кажется, это не совсем красиво с футбольной точки зрения. Может быть, для Медиалиги это хорошо. Может, «Амкал» заплатил деньги «Динамо», и они соглашаются на все эти матчи», — приводит слова Булыкина Metaratings.

Ранее «Амкал» и «Динамо» уже встречались. Участие в том матче принимал Александр Овечкин, который вышел в составе «Динамо» и даже отметился голом.