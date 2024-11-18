«Точно так не смогу». Жамалетдинов отреагировал на слова Латышонка о жизни на 30 тысяч

Бывший нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за ярославский «Шинник», прокомментировал высказывание голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, который рассказал, что мог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

«Смог бы я прожить на эти деньги? Точно не смогу. Здесь мы сами квартиру оплачиваем. Я был в других клубах, платили квартирные, а здесь – нет. Цены все знают: снимать квартиру – 30-40 тысяч, некоторые – уже 50. Уже не укладываемся в тридцатку. А так, если назвать цифру, тысяч 100-150 хватит. Квартира – 50 почти, бензин, поесть – 50, третьи 50 тысяч – непредвиденные расходы, всегда они бывают. Этих денег мне хватает, чтобы одному без излишеств прожить», — приводит слова Жамалетдинова «Советский спорт».

Тимур является воспитанником футбольной школы «Локомотива». В сезоне-2014/2015 начал регулярные выступления за дублирующий состав ЦСКА. В составе основной команды армейцев Жамалетдинов стал обладателем Суперкубка России в 2018 году, а также дважды — серебряным призёром чемпионата страны (сезоны-2016/2017 и 2017/2018). За свою карьеру 27-летний футболист также успел поиграть за польский «Лех», «Уфу», «СКА-Хабаровск» и «Волгарь».