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«Точно так не смогу». Жамалетдинов отреагировал на слова Латышонка о жизни на 30 тысяч

«Точно так не смогу». Жамалетдинов отреагировал на слова Латышонка о жизни на 30 тысяч
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Бывший нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов, ныне выступающий за ярославский «Шинник», прокомментировал высказывание голкипера «Зенита» Евгения Латышонка, который рассказал, что мог бы прожить на 30 тысяч рублей в месяц.

«Смог бы я прожить на эти деньги? Точно не смогу. Здесь мы сами квартиру оплачиваем. Я был в других клубах, платили квартирные, а здесь – нет. Цены все знают: снимать квартиру – 30-40 тысяч, некоторые – уже 50. Уже не укладываемся в тридцатку. А так, если назвать цифру, тысяч 100-150 хватит. Квартира – 50 почти, бензин, поесть – 50, третьи 50 тысяч – непредвиденные расходы, всегда они бывают. Этих денег мне хватает, чтобы одному без излишеств прожить», — приводит слова Жамалетдинова «Советский спорт».

Тимур является воспитанником футбольной школы «Локомотива». В сезоне-2014/2015 начал регулярные выступления за дублирующий состав ЦСКА. В составе основной команды армейцев Жамалетдинов стал обладателем Суперкубка России в 2018 году, а также дважды — серебряным призёром чемпионата страны (сезоны-2016/2017 и 2017/2018). За свою карьеру 27-летний футболист также успел поиграть за польский «Лех», «Уфу», «СКА-Хабаровск» и «Волгарь».

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