Ледяхов: травма Бабича — потеря для «Спартака». Может, Станкович выйдет играть с «Локо»?

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов отреагировал на новости о травме защитника «Спартака» Срджана Бабича перед дерби с «Локомотивом». Матч 16-го тура РПЛ состоится 23 ноября.

«Во встрече с «Локомотивом» возникнут проблемы. Но у нас есть Абена и Дуарте. Не самый лучший вариант, однако, когда некому играть, приходится выходить из ситуации таким образом. В матче может быть всё что угодно. Думаю, соответствующую работу проведут. Но травма Бабича — потеря для «Спартака». Может, Станкович выйдет играть. Почему нет? Центрального защитника может играть Мартинс. Когда некому играть, обычно игрок опорной зоны заменяет. Его характеристики соответствуют этой роли. Станкович будет искать выход из этой ситуации», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.