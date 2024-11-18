Кирьяков: с Сирией сборной России надо сыграть с хорошим настроем

Российский экс-футболист и тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сирии. Игра состоится завтра, 19 ноября, в Волгограде. Стартовый свисток арбитра — в 19:30 мск.

«Сирия сильнее Брунея. Но в любом случае надо готовиться, сыграть хороший матч. После крупной победы все разделились на два лагеря. Первые говорят, зачем нужны такие встречи. Вторые — что надо играть, несмотря на уровень соперника. Думаю, матч с Сирией надо сыграть с хорошим настроем и победить соперника, показав хороший футбол. Будем на это надеяться», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.