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Пануччи ответил, кто круче — Мостовой или Карпин

Пануччи ответил, кто круче — Мостовой или Карпин
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Экс-тренер сборной России Кристиан Пануччи ответил на блиц-вопросы со сравнениями. В частности, выбрал, кто круче — Александр Мостовой или Валерий Карпин. Пануччи сделал выбор в пользу Мостового. Также он назвал лучшего российского футболиста в истории.

— Дуомо или Красная площадь?
— Красная площадь

— Рим или Москва?
— Рим.

— Озеро Комо или Москва-река?
— Москва-река.

Итальянские женщины или русские женщины?
— Уф! И те, и те.

— Мостовой или Карпин?
— Мостовой.

— Лучший российский игрок в истории?
— Нападающий, который забил пять голов на чемпионате мира — 1994. Саленко, точно! — приводит слова Пануччи «РБ Спорт».

Напомним, в бытность футболистом Пануччи выступал за «Реал», «Интер» и ряд других европейских клубов. Тренерскую карьеру он начал как ассистент Фабио Капелло в сборной России. Позже Кристиан работал главным тренером в итальянских и албанских клубах, но особого успеха не добился.

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