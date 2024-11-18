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Силкин: возможный уход Дасы не будет потерей для «Динамо»

Силкин: возможный уход Дасы не будет потерей для «Динамо»
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Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новости вокруг защитника бело-голубых Эли Дасы. Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что «Динамо» пока не сделало предложение израильтянину по поводу продления контракта.

«Решать в этой ситуации игроку. Если у него есть более серьёзное предложение, уйдёт. А если набивает себе цену, то это уже другой вопрос. Думаю, ничего страшного не будет, если с ним не продлят контракт. Даса очень много ошибался. Он не настолько хороший игрок. Его уход не будет большой потерей для «Динамо», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года.

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