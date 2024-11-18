Кирьяков: Станковичу надо поломать голову, как видоизменить оборону в матче с «Локо»

Российский экс-футболист и тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«У каждого клуба бывают ситуации, когда травмы, другие ситуации мешают выставить оптимальный состав. Оборона — самое главное в любой команде. Будет непросто. «Локомотив» сейчас на ходу. Игроки чувствуют уверенность в своих силах, у них всё получается. Стараются играть, а таких тяжелее сдерживать. Будет непросто, Станковичу надо поломать голову, как видоизменить оборону», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, клубы встретятся 23 ноября в субботу в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.