Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кирьяков: Станковичу надо поломать голову, как видоизменить оборону в матче с «Локо»

Кирьяков: Станковичу надо поломать голову, как видоизменить оборону в матче с «Локо»
Комментарии

Российский экс-футболист и тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче «Спартака» с «Локомотивом» в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У каждого клуба бывают ситуации, когда травмы, другие ситуации мешают выставить оптимальный состав. Оборона — самое главное в любой команде. Будет непросто. «Локомотив» сейчас на ходу. Игроки чувствуют уверенность в своих силах, у них всё получается. Стараются играть, а таких тяжелее сдерживать. Будет непросто, Станковичу надо поломать голову, как видоизменить оборону», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, клубы встретятся 23 ноября в субботу в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Материалы по теме
Ледяхов: травма Бабича — потеря для «Спартака». Может, Станкович выйдет играть с «Локо»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android