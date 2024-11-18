Полузащитник «Зенита» Васильев: аренда в «Оренбург» пошла на пользу — стал самостоятельным

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал о своей краткосрочной аренде в «Оренбурге».

— У тебя была аренда в «Оренбург». Как тебе это время?

— Было прикольно съездить, вырваться из детского футбола, посмотреть на взрослый футбол. Стать более самостоятельным. Но там я тоже не особо много играл. В ФНЛ у меня было время, а в РПЛ я травмировался и восстанавливался. Вроде даже не успел провести матч и уехал обратно в Питер.

— Пошло на пользу?

— Конечно, это опыт. И он сильно отличается от «Зенита»: город, команда, тренер. Всё это пошло на пользу. Стал более самостоятельным, серьёзным. Привыкаешь играть в футбол с мужиками, а не с ребятами, с которыми всю жизнь, — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, 20-летний полузащитник выступал за «Оренбург» зимой 2022 года. Он принял участие в пяти матчах.