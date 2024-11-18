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Лёв рассказал, как ему удалось убедить Мусиалу играть за Германию

Лёв рассказал, как ему удалось убедить Мусиалу играть за Германию
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Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, как ему удалось убедить полузащитника Джамала Мусиалу выступать за сборную Германии вместо Англии.

«Мы с Оливером Бирхоффом (спортивный директор Немецкой футбольной ассоциации в 2021 году. — Прим. «Чемпионата») поехали в Мюнхен весной 2021 года и поговорили с ним, включая, конечно, его мать. Он вырос в Англии, у него там были друзья, и он провёл там всё своё юношеское развитие. Он уже думал о том, хочет ли он играть за Англию или Германию.

Это был единственный раз за время моей работы тренером национальной команды, когда я дал обещание игроку: хотя он не был постоянным игроком «Баварии», я сказал ему, что если он выберет нас, то обязательно будет играть на Евро-2021 летом», — приводит слова Лёва Kicker.

Джамал Мусиала дебютировал за сборную Германии в 2021 году и с того момента провёл 37 матчей, в которых забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.

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