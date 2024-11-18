Лёв рассказал, как ему удалось убедить Мусиалу играть за Германию

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал, как ему удалось убедить полузащитника Джамала Мусиалу выступать за сборную Германии вместо Англии.

«Мы с Оливером Бирхоффом (спортивный директор Немецкой футбольной ассоциации в 2021 году. — Прим. «Чемпионата») поехали в Мюнхен весной 2021 года и поговорили с ним, включая, конечно, его мать. Он вырос в Англии, у него там были друзья, и он провёл там всё своё юношеское развитие. Он уже думал о том, хочет ли он играть за Англию или Германию.

Это был единственный раз за время моей работы тренером национальной команды, когда я дал обещание игроку: хотя он не был постоянным игроком «Баварии», я сказал ему, что если он выберет нас, то обязательно будет играть на Евро-2021 летом», — приводит слова Лёва Kicker.

Джамал Мусиала дебютировал за сборную Германии в 2021 году и с того момента провёл 37 матчей, в которых забил семь мячей и отдал восемь голевых передач.