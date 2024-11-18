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Гершкович: Чалов — талантливый парень, хочется ему пожелать уверенного отношения к себе

Гершкович: Чалов — талантливый парень, хочется ему пожелать уверенного отношения к себе
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Отечественный экс-футболист и тренер Михаил Гершкович высказался о нападающем греческого ПАОКа Фёдоре Чалове.

«Трудно говорить о ситуации Чалова издалека. Фёдор — талантливый парень, бомбардир, но что-то у него не идёт. Не всегда попадает в состав ПАОКа, это, наверное, тоже влияет на его психологию. Хочется ему пожелать более уверенного отношения к себе, футболу и всё наладить. Есть основания, что он будет много забивать, но должны совпасть некоторые факторы», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 10 млн.

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