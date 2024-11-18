Терёхин: Чалов пропал на два года — может, не угадал с ПАОКом или с уходом из ЦСКА

Бывший российский форвард Олег Терёхин высказался о нападающем греческого ПАОКа Фёдоре Чалове.

«Не могу сказать, что происходит с Чаловым, почему он поехал в Грецию. Ему виднее. Фёдор сдал, не забивает, хотя игрок хорошего уровня. Может быть, с клубом не угадал или не надо было уходить из ЦСКА. Пока он, конечно, не тот Фёдор Чалов, который был два года назад. Может быть, ему в Россию вернуться. Нападающему всегда нужно забивать, без голов — стресс. На два года Фёдор пропал. Надо ему как-то перезагрузиться, а как это сделать, ему виднее», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 10 млн.