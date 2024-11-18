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Терёхин: в матче Россия — Сирия не стоит ждать 11:0, Бруней — это КВН отдыхает

Терёхин: в матче Россия — Сирия не стоит ждать 11:0, Бруней — это КВН отдыхает
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Бывший форвард Олег Терёхин поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сирии, который пройдёт в Волгограде 19 ноября. Ранее отечественная национальная команда разгромила Бруней со счётом 11:0 в Краснодаре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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«Думаю, Сирия серьёзнее Брунея. Из сборной России уехали шесть человек, значит, у других будет шанс проявить себя. Игра должна быть поинтереснее, сирийцы попытаются дать отпор.

11:0 ждать не стоит, Бруней — КВН отдыхает. Здесь будет поинтереснее. Сирия чуть повыше рейтингом, неплохо играют на своём уровне», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

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