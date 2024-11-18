Кирьяков: двухнедельная пауза может негативно сказаться на «Локомотиве»

Российский экс-футболист и тренер Сергей Кирьяков рассказал, что может помешать «Локомотиву» в предстоящем дерби со «Спартаком» в рамках 16-го тура РПЛ.

«Когда всё получается, настроение хорошее, ты даже не замечаешь нагрузок и усталости. В такой ситуации, может, паузы и не нужны. Двухнедельная пауза может негативно сказаться на «Локомотиве». У них идёт игра, всё залетает. В такие моменты хочется постоянно играть без пауз. Думаю, «Локомотив» удачно доедет до зимнего перерыва, а дальше будет долгий период восстановления. Тут вопрос, как подготовить команду к весне. Это получается не у всех. Сейчас задача у «Локомотива» набрать очки», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, встреча клубов состоится 23 ноября, в субботу. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.