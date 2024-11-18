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Агент Гурцкая: я бы поставил Самедова спортивным директором «Спартака»

Агент Гурцкая: я бы поставил Самедова спортивным директором «Спартака»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации со спортивным директором московского «Спартака». Ранее красно-белые расстались со специалистом Томашем Амаралом, который занимал эту должность.

«Я бы поставил Самедова спортивным директором. Почему он готов? Он — спартаковец. Он — последний по времени чемпион. Два года Самедов прошёл в «Факеле» очень тяжёлой практики, знает, как экономить деньги.

Для него украсть со «Спартака» не цель. Он достаточно обеспеченный парень, украсть месячную-двухмесячную зарплату неинтересно. Ему будет стыдно, когда ты будешь задавать вопрос — тебе не стыдно за это? Ему стыдно реально будет. Амаралу плевать на это всё. Он никогда не сделает так, чтобы всунуть говняного игрока, чтобы украсть с него 10-20%», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

После 15 сыгранных матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В следующем туре подопечные Деяна Станковича встретятся с «Локомотивом». Матч состоится 23 ноября, начало — в 18:00 мск.

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