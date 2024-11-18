Игрок «Зенита» Васильев: Личка — харизматичный, много кричал, но выглядит добряком

Игрок «Зенита» Дмитрий Васильев рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим главным тренером «Оренбурга» и действующим наставником московского «Динамо» Марцелом Личкой.

— Твоим тренером был Марцел Личка. Каким ты его запомнил?

— Марцел — харизматичный. Много кричал, постоянно требовал. Но он душевный мужик, классный. Выглядит добряком.

— Когда он оказался в «Динамо», удивился?

— Нет. Я уже по тому сезону понимал, что уйдёт на повышение, когда «Оренбург» в таблице высоко забрался. Понятно, что многие из команду уйдут. Вот Марцел и ушёл, — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.