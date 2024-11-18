Игрок «Зенита» Васильев: совру, если скажу, что совсем не горжусь всеми своими трофеями

Полузащитник «Зенита» и молодёжной сборной России Дмитрий Васильев рассказал о гордости за свои достижения.

— К 20 годам у тебя есть все трофеи, которые можно выиграть в России. Гордишься?

— Совру, если скажу, что совсем не горжусь. Но я понимаю, что моя роль в этих победах была очень второстепенной, хотя я был частью команды и в Кубке играл чуть больше. Хочется выиграть ещё и принимать в этих победах непосредственное участие, — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Васильеву 20 лет. В нынешнем сезоне Дмитрий провёл восемь матчей за первую команду «Зенита» во всех турнирах и забил два гола. Действующий контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 700 тыс.