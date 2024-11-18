Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Хеа привлёк внимание клубов Европы, он станет свободным агентом летом 25-го — Скира

Де Хеа привлёк внимание клубов Европы, он станет свободным агентом летом 25-го — Скира
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа своей игрой в этом сезоне привлёк внимание сразу нескольких клубов, которые хотят заполучить игрока летом 2025 года, когда истечёт его контракт с итальянским клубом. Об этом сообщил Николо Скира на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Испанский вратарь присоединился к «Фиорентине» летом 2024 года в статусе свободного агента. До этого де Хеа выступал в английском «Манчестер Юнайтед» на протяжении 12 лет, с 2011 года по лето 2023 года, когда игрок и клуб решили не продлевать контракт.

Действующее соглашение с игроком рассчитано до лета 2025 года, однако, в клубе высоко ценят своего вратаря и считают его ключевым игроком, поэтому планируют воспользоваться опцией продления контракта до 2026 года.

Материалы по теме
Де Хеа опубликовал эмодзи в соцсетях после увольнения тен Хага из «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android