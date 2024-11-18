Де Хеа привлёк внимание клубов Европы, он станет свободным агентом летом 25-го — Скира

Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа своей игрой в этом сезоне привлёк внимание сразу нескольких клубов, которые хотят заполучить игрока летом 2025 года, когда истечёт его контракт с итальянским клубом. Об этом сообщил Николо Скира на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Испанский вратарь присоединился к «Фиорентине» летом 2024 года в статусе свободного агента. До этого де Хеа выступал в английском «Манчестер Юнайтед» на протяжении 12 лет, с 2011 года по лето 2023 года, когда игрок и клуб решили не продлевать контракт.

Действующее соглашение с игроком рассчитано до лета 2025 года, однако, в клубе высоко ценят своего вратаря и считают его ключевым игроком, поэтому планируют воспользоваться опцией продления контракта до 2026 года.