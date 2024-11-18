Женская команда «Зенита» сыграет товарищеский матч в Иране

Руководители «Зенита» и «Сепахана» договорились о матче женских команд, который должен пройти в 2025 году. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Во время визита руководителей «Зенита» в Иран была достигнута договорённость о товарищеском матче женских команд. Однако даты встречи пока не определены», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, накануне ЖФК «Зенит» стал победителем женской Суперлиги сезона-2024, не потерпев ни одного поражения. Команда из Санкт-Петербурга одержала 22 победы в 24 матчах и дважды сыграла вничью. Сине-бело-голубые заняли первое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 68 очков за 24 встречи.