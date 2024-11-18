«Зенит» может зимой сыграть на международном турнире в Катаре

На зимних сборах санкт-петербургский «Зенит» может поучаствовать в международном турнире, который планирует организовать спортивный центр Катара Aspire Zone. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В прошлом году клуб уже участвовал в Кубке Равноправия. Зимой 2025-го Aspire Zone планирует организовать новый турнир. И если катарцы найдут интересных соперников, то «Зенит» может принять участие в соревнованиях», — добавил источник «Чемпионата».

15 ноября «Зенит» в рамках товарищеского матча сыграл с турецким «Фенербахче» (1:2) в Стамбуле.

После 15 сыгранных матчей сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков.