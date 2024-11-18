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Футбольная ассоциация Брунея сделала заявление после видео с вечеринки сборной

Футбольная ассоциация Брунея сделала заявление после видео с вечеринки сборной
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Футбольная ассоциация Брунея (FABD) выпустила официальное заявление после распространившегося в Сети видео, на котором члены национальной команды отдыхают в клубе после поражения в товарищеском матче с Россией (0:11).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

По мнению местной ассоциации, видео — ненастоящее и было искусственно смонтировано.

«Основываясь на нашем расследовании со всеми вовлечёнными сторонами, мы пришли к выводу, что это видео было отредактировано для создания вводящего в заблуждение повествования, обычно называемого «поворотом сюжета».

Распространение такого контента наносит ущерб не только репутации вовлечённых игроков, но и подрывает целостность нашей национальной команды и нашей нации», — говорится в официальном заявлении.

Представители сборной Брунея отметили, что согласно местному законодательству распространение ложной информации грозит крупным штрафом или тюремным заключением.

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