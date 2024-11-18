Футбольная ассоциация Брунея сделала заявление после видео с вечеринки сборной

Футбольная ассоциация Брунея (FABD) выпустила официальное заявление после распространившегося в Сети видео, на котором члены национальной команды отдыхают в клубе после поражения в товарищеском матче с Россией (0:11).
По мнению местной ассоциации, видео — ненастоящее и было искусственно смонтировано.
«Основываясь на нашем расследовании со всеми вовлечёнными сторонами, мы пришли к выводу, что это видео было отредактировано для создания вводящего в заблуждение повествования, обычно называемого «поворотом сюжета».
Распространение такого контента наносит ущерб не только репутации вовлечённых игроков, но и подрывает целостность нашей национальной команды и нашей нации», — говорится в официальном заявлении.
Представители сборной Брунея отметили, что согласно местному законодательству распространение ложной информации грозит крупным штрафом или тюремным заключением.
- 18 ноября 2024
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