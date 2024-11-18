Футбольная ассоциация Брунея сделала заявление после видео с вечеринки сборной

Футбольная ассоциация Брунея (FABD) выпустила официальное заявление после распространившегося в Сети видео, на котором члены национальной команды отдыхают в клубе после поражения в товарищеском матче с Россией (0:11).

По мнению местной ассоциации, видео — ненастоящее и было искусственно смонтировано.

«Основываясь на нашем расследовании со всеми вовлечёнными сторонами, мы пришли к выводу, что это видео было отредактировано для создания вводящего в заблуждение повествования, обычно называемого «поворотом сюжета».

Распространение такого контента наносит ущерб не только репутации вовлечённых игроков, но и подрывает целостность нашей национальной команды и нашей нации», — говорится в официальном заявлении.

Представители сборной Брунея отметили, что согласно местному законодательству распространение ложной информации грозит крупным штрафом или тюремным заключением.