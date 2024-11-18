Источник: Хлусевич хочет уйти из «Спартака», игроком интересуется московское «Динамо»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич недоволен своей ролью в составе красно-белых и хочет уйти из клуба. Интерес к нему проявляет московское «Динамо», так как клуб не будет продлевать контракт с Эли Дасой. Об этом в эфире «Спартак Шоу» рассказал журналист Максим Никитин.

В нынешнем сезоне Хлусевич сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5 млн.

Ранее о желании игрока уйти из «Спартака» сообщали в Metaratings.