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Источник: Хлусевич хочет уйти из «Спартака», игроком интересуется московское «Динамо»

Источник: Хлусевич хочет уйти из «Спартака», игроком интересуется московское «Динамо»
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич недоволен своей ролью в составе красно-белых и хочет уйти из клуба. Интерес к нему проявляет московское «Динамо», так как клуб не будет продлевать контракт с Эли Дасой. Об этом в эфире «Спартак Шоу» рассказал журналист Максим Никитин.

В нынешнем сезоне Хлусевич сыграл за клуб 13 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 5 млн.

Ранее о желании игрока уйти из «Спартака» сообщали в Metaratings.

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