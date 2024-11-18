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Хет-трик Никишина принёс победу молодёжной сборной России U21 в матче с «Сан-Кристованом»

Хет-трик Никишина принёс победу молодёжной сборной России U21 в матче с «Сан-Кристованом»
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Завершился товарищеский матч между молодёжной сборной России U21 и бразильским клубом «Сан-Кристован». Победителем вышла национальная команда России со счётом 4:0.

Товарищеские матчи U21 — 2024
18 ноября 2024, понедельник. 16:00 МСК
Сан-Кристован
Рио-де-Жанейро
Окончен
0 : 4
Россия U21
0:1 Никишин – 36'     0:2 Никишин – 68'     0:3 Никишин – 87'     0:4 Кокшаров – 90'    

Встреча проходила на стадионе «Роналдо Луис Назарио де Лима» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск.

В составе гостей поля отличились: трижды Кирилл Никишин на 36-й, 68-й и 87-й минутах игры, а также Александр Кокшаров на 90-й минуте встречи.

Отметим, что накануне молодёжная сборная в Рио-де-Жанейро в рамках товарищеского матча вдевятером обыграла бразильский «Ботафого» U23 со счётом 4:1. На 68-й минуте с поля был удалён полузащитник Руслан Чобанов, а на 73-й минуте красную карточку получил Дмитриев.

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