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Агент Арсен Минасов: нравилось вести переговоры с Леонидом Федуном, он прислушивался

Агент Арсен Минасов: нравилось вести переговоры с Леонидом Федуном, он прислушивался
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Агент Арсен Минасов признался, что ему нравилось вести рабочие дела с экс-владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном, а также высказался о ситуации с переходом Романа Широкова в стан красно-белых.

«Мне понравилось с ним вести переговоры. Он умел очень аргументированно доносить свою позицию. Федун прислушивался и к моему мнению. Мы с ним тогда нашли общее понимание. Потом, не знаю, по чьей инициативе, эти договорённости перестали исполняться. Возможно, по инициативе нового спортивного директора либо одного из директоров клуба.

Был нехороший осадок полностью вокруг трансфера Ромы Широкова в «Спартак». Происходили негативные вещи не по вине Романа. Не знаю, кто был инициатором, что договор можно не исполнять и склонять игрока к разрыву договора по разным причинам. По мне, было достаточно несолидно. Не хочется верить, что инициатором был Федун.

Не пытался ли общаться с Федуном, когда возникала проблема? Меня директоры клуба дистанцировали от него. Федун не участвовал в переговорах. У меня никогда не было его номера телефона, искать какое-то общение с ним означало жаловаться — это несолидно», — приводит слова Минасова Metaratings.

Леонид Федун владел «Спартаком» с 2004 по 2022 год, после чего сложил полномочия президента, члена и председателя совета директоров команды. С 2022 года управление красно-белыми на полноценной основе перешло под контроль компании «Лукойл».

Роман Широков выступал за «Спартак» с 2014 года после трансфера из санкт-петербургского «Зенита». За красно-белых хавбек провёл 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами, и в 2016 году он покинул команду.

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Источник: Хлусевич хочет уйти из «Спартака», игроком интересуется московское «Динамо»
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