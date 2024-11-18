Увольнение Тедеско обойдётся сборной Бельгии в € 750 000 — Тавольери

Бельгийской федерации футбола придётся заплатить нынешнему главному тренеру национальной команды Доменико Тедеско € 750 000, а также выходные пособия пяти помощникам тренера в случае увольнения. Об этом сообщил журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Сборная Бельгии под руководством экс-тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско показывает неоднозначные результаты в последних матчах. Бельгийцы заняли третье место в своей группе в Лиге наций, одержав всего одну победу и потерпев четыре поражения в шести встречах.

К неудачным результатам присоединяется также и скандал между вратарём мадридского «Реала» Тибо Куртуа и бельгийским специалистом. Поэтому федерация футбола страны может рассмотреть замену главного тренера в ближайшее время.