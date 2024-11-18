Минасов: Васин в ЦСКА был не слабее Игнашевича и братьев Березуцких

Футбольный агент Арсен Минасов, представлявший интересы бывшего защитника ЦСКА Виктора Васина, высказался о его игре за армейский клуб.

– Почему болельщики вспоминают Васина больше по «привозам», чем по стабильной игре в обороне?

– На эту тему много раз разговаривал с Бабаевым и с болельщиками тоже. 80% «привозов» случались тогда, когда Васин пытался исправлять тактические и технические ошибки партнёров по команде. Не всегда это удавалось. Бывало, что мяч от Васина отскочил к нападающему, и тот забил в пустые ворота. Но как и почему мяч и Васин оказались в том месте? Такой анализ дилетанты не делают. Я всегда бился за своих футболистов. Похвалюсь, что мне не раз удалось убеждать руководителей клубов в том, что их видение было неверное. Мои аргументы часто были объективными.

– Вы считаете, что Васин как защитник был сильнее Игнашевича и братьев Березуцких?

– Я считаю, что Васин как минимум был не слабее. Как только Васин пришёл, у нас была договорённость с Гинером. Если Виктор не сможет составить конкуренцию, то ЦСКА отдаёт его в аренду. Мы согласились, потому что он тогда входил в сборную России и ему нужна была постоянная игровая практика. Без игр не мог бы прогрессировать и вызываться в сборную. Во время первого сбора в ЦСКА мне было чётко сказано, что Васин ни в какую аренду не уходит, остаётся в обойме и конкурирует. К сожалению, на следующий день Виктор порвал крестообразные связки.

Сейчас некорректно будет говорить, кто сильнее или слабее. Как минимум Витя такой же игрок, как Игнашевич и братья Березуцкие. Проигрывал лишь только в опыте. Потенциально Васин точно был сильнее Березуцких. Но по объективным причинам он не наиграл столько, сколько должен был. Все эти ребята хорошие парни и футболисты. Внутри ЦСКА тоже хорошо знают, что Васину травмы помешали. Когда Игнашевич завершил карьеру после чемпионата мира и Васин должен был играть, то внутри клуба уже было отношение некорректным, — приводит слова Минасова Metaratings.