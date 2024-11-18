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«Любой тренер может оказаться в такой ситуации». Сёмин — о работе Черчесова в Казахстане

«Любой тренер может оказаться в такой ситуации». Сёмин — о работе Черчесова в Казахстане
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Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о работе специалиста Станислава Черчесова в национальной команде Казахстана.

«Наверное, то, что происходит в сборной Казахстана – это реальное отражение футбола на сегодняшний день. В их группе все команды сильнее, поэтому получился такой результат. Когда 11 футболистов соперника сильнее, чем твои, это очень сложно. Любой тренер может оказаться в подобной ситуации, и у него ничего не получится сделать», — приводит слова Сёмина Metaratings.

Напомним, под руководством Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

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