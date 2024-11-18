Кечинов — о Чалове: как видим, и в греческом чемпионате непросто показывать свой уровень

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о нападающем греческого ПАОКа Фёдоре Чалове.

«Только работа поможет Чалову вернуть уверенность. Нужно работать с удвоенной энергией. Важно показать свою состоятельность и завоевать место в стартовом составе ПАОКа. Мы все прекрасно знаем, что Фёдор умеет играть. Если он завоюет место в старте, придёт уверенность и всё остальное. Но для этого нужно много работать.

Чалов ставил задачу уехать в Европу. Другие чемпионаты особо не интересовались, поэтому с появлением возможности уехать в Грецию Фёдор это сделал. Как мы видим, и в греческом клубе не так просто завоевать своё место и показывать тот уровень, на который он способен. А Чалов – способный футболист», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Чалов сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 10 млн.