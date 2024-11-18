Самошников оценил готовность сборной России к матчу с Сирией

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Илья Самошников оценил готовность отечественной национальной команды к товарищескому матчу с Сирией. Встреча состоится завтра, 19 ноября, в Волгограде.

«У нас были теоретические занятия по сопернику. Знаем их сильные и слабые стороны. Настрой на игру — побеждать. На 100% оцениваю нашу готовность к завтрашнему матчу», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.