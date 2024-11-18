Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Самошников оценил готовность сборной России к матчу с Сирией

Самошников оценил готовность сборной России к матчу с Сирией
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Илья Самошников оценил готовность отечественной национальной команды к товарищескому матчу с Сирией. Встреча состоится завтра, 19 ноября, в Волгограде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас были теоретические занятия по сопернику. Знаем их сильные и слабые стороны. Настрой на игру — побеждать. На 100% оцениваю нашу готовность к завтрашнему матчу», — передаёт слова Самошникова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Терёхин: в матче Россия — Сирия не стоит ждать 11:0, Бруней — это КВН отдыхает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android