Валерий Карпин высказался о предстоящем матче сборной России с Сирией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал предстоящий товарищеский матч со сборной Сирии, который пройдёт во вторник, 19 ноября. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

«Игроков команды соперников мы никогда не оцениваем и не смотрим за ними. Мы больше смотрим за командными действиями, что они пытаются делать. Понятно, что по силе и качеству это не Бруней — команда намного сильнее и сыграннее. Тренер работает, видны его наработки. Игра будет намного сложнее, для этого даже не надо быть семи пядей во лбу. Готовимся. Перед Брунеем мы не понимали, как они будут играть. Здесь есть материалы, увидели. Понятно, что могут поменять, но, скорее всего, будут играть в четыре защитника. Были матчи, где они пытались прессинговать. Что будет завтра, зависит и от нас.

Самое главное — выполнить установку, наработки, которые мы тренировали это время. Очков это не даёт в отборе, поэтому хотелось бы увидеть от игроков выполнение тех элементов, над которыми мы работаем», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Мачт пройдёт в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена», который будет переименован в день встречи в «Сталинград Арену».