Карпин: Дивеев смог бы принять участие в матче сборной России, но с большим риском травмы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о защитнике ЦСКА и отечественной национальной команды Игоре Дивееве на товарищеский матч с Сирией. Встреча состоится завтра, 19 ноября, в Волгограде.

«Было непонятно, сможет он сыграть или нет. Может, он смог бы принять участие, но с большим риском травмы», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.