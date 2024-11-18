Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин: сборная России с удовольствием приехала в Волгоград, надеюсь, будет полный стадион

Карпин: сборная России с удовольствием приехала в Волгоград, надеюсь, будет полный стадион
Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о месте проведения товарищеского матча с Сирией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы было некомфортно, мы бы не играли второй раз в Волгограде. С удовольствием приехали. В Краснодаре нас тоже великолепно встречали. Надеюсь, завтра будет полный стадион. Для нас приезжать сюда только в радость», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, матч состоится уже завтра, 19 ноября, в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Россия — Сирия: прогноз букмекеров на матч в Волгограде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android