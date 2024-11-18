Карпин: сборная России с удовольствием приехала в Волгоград, надеюсь, будет полный стадион

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о месте проведения товарищеского матча с Сирией.

«Если бы было некомфортно, мы бы не играли второй раз в Волгограде. С удовольствием приехали. В Краснодаре нас тоже великолепно встречали. Надеюсь, завтра будет полный стадион. Для нас приезжать сюда только в радость», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, матч состоится уже завтра, 19 ноября, в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

С февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.