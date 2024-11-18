Карпин высказался о состоянии газона на стадионе в Волгограде перед матчем сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу состояния газона на стадионе «Ротор Арена» в Волгограде в преддверии товарищеского матча с национальной командой Сирии. Встреча состоится завтра, 19 ноября.

«Состояние газона нормальное. Не могу сказать, что идеальный — чуть мягковатый. Но в том году с Кубой было хуже», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.