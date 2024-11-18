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Карпин оценил выступление молодёжной сборной России

Карпин оценил выступление молодёжной сборной России
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал выступления молодёжной национальной команды.

«Следим за молодёжкой. Можно их поздравить с результатами, которые достигли в Бразилии. Если будут выделяться в сборной и России, любой может оказаться в сборной. Батраков тому пример», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, накануне молодёжная сборная России одержала серию побед с бразильскими клубами в товарищеских матчах. Так, национальная команда вдевятером разгромила «Ботафаго» U23 со счётом 4:1. Позднее сборная вновь победила в матче с «Сан-Кристованом» со счётом 4:0.

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