Карпин оценил выступление молодёжной сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал выступления молодёжной национальной команды.

«Следим за молодёжкой. Можно их поздравить с результатами, которые достигли в Бразилии. Если будут выделяться в сборной и России, любой может оказаться в сборной. Батраков тому пример», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, накануне молодёжная сборная России одержала серию побед с бразильскими клубами в товарищеских матчах. Так, национальная команда вдевятером разгромила «Ботафаго» U23 со счётом 4:1. Позднее сборная вновь победила в матче с «Сан-Кристованом» со счётом 4:0.