Карпин: РФС предпринимает все попытки, чтобы найти сборной России соперников

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу организации Российским футбольным союзом (РФС) товарищеских матчей с отечественной национальной командой. Завтра, 19 ноября, сборная России сыграет с Сирией в Волгограде.

«А что вы подразумеваете под новыми планами? Что нас допустят? Планы у нас и в этом годы были играть с другими командами. Одно дело — планы, а другое — возможности. Не всё так просто. РФС предпринимает все попытки, чтобы найти соперников как можно выше в рейтинге. Но всё зависит от того, сколько доступно команд и свободны ли они», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.