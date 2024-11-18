Карпин сообщил, что Тюкавин готов к матчу сборной России с Сирией на сто процентов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о готовности нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина на товарищеский матч с национальной командой Сирии. Встреча состоится завтра, 19 ноября, на стадионе «Ротор Арена» в Волгограде.

«Костя готов на всё сто процентов. Завтра будет играть, если ничего не случится», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Национальная команда России занимает 34-е место в рейтинге ФИФА, а сборная Сирии – 93-е.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.