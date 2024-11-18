Карпин ответил, кому из русских игроков вручил бы «Золотой мяч»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что из местных игроков награды «Золотой мяч» заслуживает полузащитник «Монако» Александр Головин.

— Кому бы из русских игроков вы бы вручили «Золотой мяч», по итогам сезона бы была возможность?

— Головину, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

28-летний Головин стал игроком французского клуба летом 2018 года, перейдя из ЦСКА. В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 12 матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов, не отметившись результативными действиями. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года, стороны продлили его в октябре.