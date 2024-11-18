Валерий Карпин оценил 2024 год для сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подвёл промежуточные итоги текущего года для национальной команды.

«Нельзя оценивать по качеству. Игра с Камеруном и Сербией — другого качества. Не потому, что мы играли лучше или хуже, а просто разный уровень. Надо понимать уровень соперника. С той же Сербией счёт удачный, но не было бы удаления, был бы другой результат. Сейчас важнее посмотреть игроков, в каком они состоянии, как они выполняют задумки, которые у нас есть. Можно играть безопасно и выиграть, а можно хорошо и проиграть, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.