Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин оценил 2024 год для сборной России

Валерий Карпин оценил 2024 год для сборной России
Комментарии

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подвёл промежуточные итоги текущего года для национальной команды.

«Нельзя оценивать по качеству. Игра с Камеруном и Сербией — другого качества. Не потому, что мы играли лучше или хуже, а просто разный уровень. Надо понимать уровень соперника. С той же Сербией счёт удачный, но не было бы удаления, был бы другой результат. Сейчас важнее посмотреть игроков, в каком они состоянии, как они выполняют задумки, которые у нас есть. Можно играть безопасно и выиграть, а можно хорошо и проиграть, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
Карпин: РФС предпринимает все попытки, чтобы найти сборной России соперников
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android