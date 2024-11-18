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Карпин: у Чалова не лучшие времена, но я увидел огромное желание играть

Карпин: у Чалова не лучшие времена, но я увидел огромное желание играть
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возвращение нападающего национальной команды Фёдора Чалова в расположение клуба.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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«Понятно, что у Фёдора не лучшие времена. С чем связано, нужно находиться рядом с ним всегда, смотреть, как тренируется. Главное для нас было на него посмотреть. Увидели огромное желание играть и выполнять установки, а также забивать, что помешало спокойнее распоряжаться с мячом. Мы не планировал везти его дальше. Везти 4,5 часа на автобусе, потом добираться до Салоников, поэтому лучше для него и клуба было его возвращение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборной Росси предстоит сыграть во вторник, 19 ноября, со сборной Сирии в Волгограде на стадионе «Сталинград Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

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