Карпин: у Чалова не лучшие времена, но я увидел огромное желание играть

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал возвращение нападающего национальной команды Фёдора Чалова в расположение клуба.

«Понятно, что у Фёдора не лучшие времена. С чем связано, нужно находиться рядом с ним всегда, смотреть, как тренируется. Главное для нас было на него посмотреть. Увидели огромное желание играть и выполнять установки, а также забивать, что помешало спокойнее распоряжаться с мячом. Мы не планировал везти его дальше. Везти 4,5 часа на автобусе, потом добираться до Салоников, поэтому лучше для него и клуба было его возвращение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сборной Росси предстоит сыграть во вторник, 19 ноября, со сборной Сирии в Волгограде на стадионе «Сталинград Арена». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.