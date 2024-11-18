Карпин: Ненахов считает, что дверь в сборную закрыта? Чтобы её закрыть, надо открыть

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на слова защитника «Локомотива» Максима Ненахова о «закрытых дверях» в национальную команду.

— Ненахов заявил, что в сборной России на него не рассчитывают.

— Это у него спрашивайте. Он считает, что дверь в сборную закрыта? Но чтобы её закрыть, надо открыть. Она открыта для всех. В пул футболистов, которых мы рассматриваем, все с российским гражданством. А кто будет, это уже рассмотрим в марте. Ненахов не проходит в сборную, потому что на данный момент есть футболисты, которые пока его сильнее. Подоплеки никакой нет. Есть Караваев, Самошников, Адамов — достаточно крайних защитников. Считаем, что они выигрывает конкуренцию сейчас у Максима. Пока справляемся без него», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.