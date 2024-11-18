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Фото: в Лондоне открыли статую в честь Гарри Кейна

Фото: в Лондоне открыли статую в честь Гарри Кейна
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Форвард мюнхенской «Баварии» и национальной команды Англии Гарри Кейн поприсутствовал на открытии статуи в свою честь.

Фото: из личного архива Гарри Кейна

«Для меня это момент гордости — вернуться туда, где началась моя футбольная жизнь, и открыть памятник. Надеюсь, это поможет вдохновить следующее поколение футболистов усердно работать и верить в себя», — написал Кейн в социальной сети X (ранее Twitter).

Скульптуру открыли в Лондоне в спортивном центре, где нападающий начинал играть в шестилетнем возрасте. По информации Daily Mail, постройка статуи обошлась в £ 7,2 тыс.

В нынешнем сезоне Кейн сыграл за клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 забитыми мячами и девятью результативными передачами. За национальную команду Англии на его счету 102 встречи и 68 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 100 млн.

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