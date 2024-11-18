Испания — Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Испании и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Бастиан Данкерт (Росток, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров группового этапа сборная Испании набрала 13 очков и занимает первое место. Швейцария заработала два очка и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Сербии (пять очков) и Дании (семь очков).