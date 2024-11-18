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Испания — Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 22:45

Испания — Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Испании и Швейцарии. Игра пройдёт на стадионе «Элиодоро Родригес Лопес» в Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Бастиан Данкерт (Росток, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Испания
Не начался
Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров группового этапа сборная Испании набрала 13 очков и занимает первое место. Швейцария заработала два очка и располагается на четвёртой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Сербии (пять очков) и Дании (семь очков).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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