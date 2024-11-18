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CAS принял сторону Тимощука по апелляции на решение УАФ о лишении трофеев

CAS принял сторону Тимощука по апелляции на решение УАФ о лишении трофеев
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Спортивный арбитражный суд (CAS) занял сторону тренера «Зенита» Анатолия Тимощука по апелляции на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) в деле по лишению его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев.

«Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации», — приводит слова неназванного источника ТАСС.

Напомним, что 11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил украинского специалиста тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.

Поводом послужила напряженная обстановка между Россией и Украиной, а также решение специалиста продолжить работу в санкт-петербургском клубе.

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