CAS принял сторону Тимощука по апелляции на решение УАФ о лишении трофеев

Спортивный арбитражный суд (CAS) занял сторону тренера «Зенита» Анатолия Тимощука по апелляции на решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) в деле по лишению его тренерской лицензии и всех завоеванных трофеев.

«Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск Тимощука в вопросе апелляции на решение украинской ассоциации», — приводит слова неназванного источника ТАСС.

Напомним, что 11 марта 2022 года контрольно-дисциплинарный комитет УАФ лишил украинского специалиста тренерской лицензии, а также всех титулов на национальном уровне, которые он выиграл в качестве футболиста.

Поводом послужила напряженная обстановка между Россией и Украиной, а также решение специалиста продолжить работу в санкт-петербургском клубе.