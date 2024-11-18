Сербия — Дания: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 4 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Сербии и Дании. Игра пройдёт на стадионе «Дубочица» в Лесковаце (Сербия). В качестве главного арбитра встречи выступит Феликс Цвайер (Берлин, Германия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров группового этапа сборная Сербии набрала пять очков и занимает третье место. Дания заработала семь очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Швейцарии (два очка) и Испании (13 очков).