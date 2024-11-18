Хорватия — Португалия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск

Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Хорватии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров группового этапа сборная Хорватии набрала семь очков и занимает второе место. Португалия заработала 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Шотландии (четыре очка) и Польши (также четыре очка).