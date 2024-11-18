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Хорватия — Португалия. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Хорватия — Португалия: онлайн-трансляция матча Лиги наций УЕФА 2024-2025 начнётся в 22:45

Хорватия — Португалия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 22:45 мск
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Сегодня, 18 ноября, состоится матч 6-го тура группы 1 Лиги A Лиги наций УЕФА, в котором встретятся сборные Хорватии и Португалии. Игра пройдёт на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). В качестве главного арбитра встречи выступит Давиде Масса (Империя, Италия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 6-й тур
18 ноября 2024, понедельник. 22:45 МСК
Хорватия
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров группового этапа сборная Хорватии набрала семь очков и занимает второе место. Португалия заработала 13 очков и располагается на первой строчке. Также в этом квартете выступают сборные Шотландии (четыре очка) и Польши (также четыре очка).

Календарь Лиги наций УЕФА
Турнирная таблица Лиги наций УЕФА
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