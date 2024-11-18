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Червиченко: в Сирии футбол развит посильнее — будет не так убого, как у Брунея

Червиченко: в Сирии футбол развит посильнее — будет не так убого, как у Брунея
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами Сирии и России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Не начался
Сирия
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Открою страшный секрет — абсолютно не жду матч сборной России с Сирией. Мне абсолютно всё равно. Конечно, не будет так убого, как у Брунея. Всё-таки в Сирии футбол развит посильнее. Но не думаю, что тут есть большой спортивный интерес. Тем более у сирийцев будут отсутствовать основные игроки», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча состоится уже завтра, 19 ноября, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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