Червиченко: в Сирии футбол развит посильнее — будет не так убого, как у Брунея

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем товарищеском матче между национальными командами Сирии и России.

«Открою страшный секрет — абсолютно не жду матч сборной России с Сирией. Мне абсолютно всё равно. Конечно, не будет так убого, как у Брунея. Всё-таки в Сирии футбол развит посильнее. Но не думаю, что тут есть большой спортивный интерес. Тем более у сирийцев будут отсутствовать основные игроки», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча состоится уже завтра, 19 ноября, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.