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Стало известно, какой трансферный бюджет получит Аморим в «МЮ»

Стало известно, какой трансферный бюджет получит Аморим в «МЮ»
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Новый главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим получит «более скромный бюджет» на трансферы, чем его предшественник Эрик тен Хаг. Об это сообщает The Telegraph.

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет поручить Амориму раскрыть потенциал состава команды, чтобы избежать постоянного цикла массовых перестроек. Для этого у главного тренера будет ограниченный бюджет на покупку новых игроков, что вынудит его выжимать из имеющихся в клубе футболистов максимум на футбольном поле.

Первым матчем «Манчестер Юнайтед» под руководством нового тренера станет встреча с «Ипсвичем» в воскресенье, 24 ноября, в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

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