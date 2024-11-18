Червиченко высказался о результатах Фёдора Чалова в ПАОКе

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Фёдор Чалов снизил к себе требования после перехода в греческий ПАОК.

«Я всегда говорил, что Чалов — не звезда. Но переезд в другую страну с другой ментальностью всегда тяжело даётся. Тем более Греция — тёплая страна, там не до футбола. Я был несколько лет назад — там все отдыхают. Там никто не обременён никакой работой и заботой. Впадая в этот ритм, человек снижает к себе требования — отсюда и результат», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Фёдор Чалов провёл за греческий клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых сумел забить всего один мяч.